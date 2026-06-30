WhatsApp introdurrà dei nomi utente per chi vuole mantenere privato il proprio numero di telefono

WhatsApp ha annunciato l’introduzione di un nome utente per mantenere privato il proprio numero di telefono. Con questa nuova funzione sia nelle chat di gruppo che in quelle private sarà possibile scegliere se mostrare il proprio numero di telefono a persone sconosciute o appena conosciute oppure no (nell’annuncio Meta, l’azienda che possiede WhatsApp, fa l’esempio di una persona incontrata a un evento).

Nel caso in cui si scelga questa opzione, al posto del numero di telefono comparirà un nome utente univoco, cioè un identificativo unico che non potrà essere usato da nessun altro utente, come il nome utente che si scegliere quando ci si iscrive su Instagram. In questo modo per poter contattare una persona su WhatsApp bisognerà conoscere il suo nome utente esatto. Non esisterà un elenco pubblico di nomi utente da consultare e l’app non proporrà automaticamente profili da aggiungere.

Da questa settimana sarà possibile “prenotare” il proprio nome utente da usare su WhatsApp, così da assicurarsi che nessun altro lo scelga prima, e da poterlo utilizzare non appena la funzione sarà attivata. In Italia la funzione non è ancora disponibile (la prenotazione del nome sì), ma secondo ANSA lo sarà entro la fine dell’anno.

Per prenotare il proprio nome utente si dovrà andare nelle impostazioni di WhatsApp, poi nella sezione Account, e poi in quella chiamata “Nome utente”. Se non è ancora stato scelto da qualcuno, si potrà selezionare anche il proprio nome utente di Instagram o quello di Facebook, le altre note piattaforme che gestisce Meta.