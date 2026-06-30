La Juventus e la Fiorentina sono state multate per violazione delle norme finanziarie della Uefa

La Uefa, l’associazione che gestisce il calcio a livello europeo, ha multato la Juventus per 20 milioni di euro e la Fiorentina per 6 milioni di euro per aver violato il cosiddetto fair play finanziario, cioè l’insieme di regole che obbliga le squadre a gestire i conti in modo sostenibile.

La Juventus è stata sanzionata per non aver rispettato la regola sui guadagni nel periodo tra il 2023 e il 2025, che obbliga a un disavanzo (cioè la differenza tra spese e ricavi) nel triennio non superiore a 60 milioni. La sanzione imposta alla Juventus prevede che sei milioni siano pagati subito, e i rimanenti 14 milioni dovranno essere pagati solo se la società non rispetterà un piano di tre anni concordato con la Uefa per rientrare nei parametri entro due anni. La Fiorentina è invece stata multata per non aver rispettato nel 2025 la regola sul costo della squadra, che impone che le spese per la gestione non superino il 70% dei ricavi.