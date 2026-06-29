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Dal 5 al 10 e dal 26 al 30 luglio ci saranno disagi per la circolazione dei treni a Firenze, per la sostituzione di un cavalcavia

Il cavalcavia Ponte al Pino che sarà sostituito a Firenze, 23 gennaio 2024 (ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Il cavalcavia Ponte al Pino che sarà sostituito a Firenze, 23 gennaio 2024 (ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)

Dalla sera del 5 luglio alla mattina del 10 e dalla sera del 26 luglio alla mattina del 30 ci saranno dei disagi sulla circolazione ferroviaria interna a Firenze, dovuti ai lavori di sostituzione di un cavalcavia stradale sotto al quale passano i treni, vicino alla stazione di Firenze Campo di Marte. La circolazione dei treni fra le stazioni fiorentine di Campo di Marte e Santa Maria Novella sarà interrotta e Trenitalia organizzerà un servizio sostitutivo di autobus. I tempi di percorrenza potranno allungarsi fino a due ore e mezza, anche per quanto riguarda l’alta velocità, e la frequenza dei treni sarà ridotta.

Un’alternativa è quella di prendere un treno che passa per la costa tirrenica, evitando la zona di Firenze dove si trova il cavalcavia e quindi la necessità di prendere l’autobus, ma questa linea non è adatta al transito ad alta velocità dei treni.

La circolazione sarà interrotta in due periodi poiché nel primo sarà rimosso il vecchio cavalcavia, mentre nel secondo sarà montato quello nuovo.

Tag: Firenze-treni

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