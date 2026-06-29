Dal 5 al 10 e dal 26 al 30 luglio ci saranno disagi per la circolazione dei treni a Firenze, per la sostituzione di un cavalcavia

Dalla sera del 5 luglio alla mattina del 10 e dalla sera del 26 luglio alla mattina del 30 ci saranno dei disagi sulla circolazione ferroviaria interna a Firenze, dovuti ai lavori di sostituzione di un cavalcavia stradale sotto al quale passano i treni, vicino alla stazione di Firenze Campo di Marte. La circolazione dei treni fra le stazioni fiorentine di Campo di Marte e Santa Maria Novella sarà interrotta e Trenitalia organizzerà un servizio sostitutivo di autobus. I tempi di percorrenza potranno allungarsi fino a due ore e mezza, anche per quanto riguarda l’alta velocità, e la frequenza dei treni sarà ridotta.

Un’alternativa è quella di prendere un treno che passa per la costa tirrenica, evitando la zona di Firenze dove si trova il cavalcavia e quindi la necessità di prendere l’autobus, ma questa linea non è adatta al transito ad alta velocità dei treni.

La circolazione sarà interrotta in due periodi poiché nel primo sarà rimosso il vecchio cavalcavia, mentre nel secondo sarà montato quello nuovo.