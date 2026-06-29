Cinque persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco a Stade, nel nord della Germania

La polizia tedesca ha detto che cinque persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco a Stade, una città di circa 50mila abitanti vicina ad Amburgo, nel nord della Germania. Due persone sono state fermate, di cui una sarebbe sospettata di aver sparato. L’attacco è avvenuto in una struttura di assistenza per persone minorenni. Al momento non sono noti i motivi, ed è in corso una grossa operazione di polizia.

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