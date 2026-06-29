La città più calda nel fine settimana è stata Benevento, alle 15:30
Alle 15:30 di domenica Benevento era la città più calda in tutta Italia: secondo i dati dell’agenzia Italia Meteo, che raccoglie le rilevazioni di tutte le centraline, in quel momento sono stati segnalati 43,4 °C, quasi due gradi sopra i 41,8 registrati a Rivalta, una frazione di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna, che è stata la seconda città più calda.
A Benevento fa spesso molto caldo per una combinazione di caratteristiche geomorfologiche: la città si trova nella conca interna del territorio conosciuto come Sannio, circondata da rilievi appenninici, lontana dal mare e a un’altitudine modesta (135 metri). In questa posizione a fondovalle l’aria calda ristagna e non arriva la brezza che mitiga le temperature lungo la costa tirrenica. Durante l’estate inoltre capita spesso che i venti caldi scendano dalle montagne circostanti verso la conca: in queste condizioni l’aria si riscalda fino a raggiungere temperature decisamente più alte rispetto al resto della Campania.