Le aperture dei principali quotidiani di oggi sono piuttosto diverse. Il Corriere della Sera apre sull’ondata di caldo che sta interessando gran parte dell’Europa; Repubblica sceglie invece il Pride di Milano, con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha ricordato l’uccisione di Mirko Moriconi e di sua madre da parte del padre. Mirko Moriconi aveva raccontato che il padre non aveva accettato il suo coming out e che gli avrebbe detto: «meglio morto che bsx/gay». La Stampa apre sugli attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran, compiuti nonostante il cessate il fuoco tra i due paesi. Tutti i giornali raccontano in prima pagina che Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, è disperso da sabato nel lago di Vico, dove stava facendo un giro in barca con la moglie.