A Camaiore, in provincia di Lucca, una donna e suo figlio sono stati uccisi a colpi di fucile

A Camaiore, un paese della Versilia in provincia di Lucca, una donna e suo figlio sono stati uccisi a colpi di fucile nella casa in cui vivevano: lei si chiamava Kety Andreoni e aveva 52 anni, lui si chiamava Mirko Moriconi e ne aveva 24. Sono stati colpiti entrambi all’addome. Il rumore degli spari si è sentito distintamente dato che la frazione di Camaiore dove abitavano è un paesino in collina e la casa è in un punto isolato. A quel punto sono arrivati dei familiari che vivevano vicino, che hanno trovato Piero Moriconi, di 63 anni, marito di Andreoni e padre di Mirko, seduto sul tetto della casa con il fucile in mano. A loro avrebbe detto di essersi «liberato» della moglie e del figlio. Sono stati poi i familiari a chiamare i carabinieri.

L’arma che Moriconi aveva in mano era un fucile da caccia, che deteneva regolarmente. L’uomo è stato disarmato, arrestato, e portato alla caserma dei carabinieri per essere interrogato.

Il motivo dell’omicidio è ancora da accertare, ma si sa che nella famiglia i rapporti si erano guastati. Piero Moriconi e Andreoni erano in crisi da anni e litigavano spesso; il figlio aveva un buon rapporto con la madre, ma pessimo col padre, ed era molto peggiorato dopo che aveva fatto coming out e detto apertamente di essere gay. In passato Mirko Moriconi aveva raccontato sui social network che il suo coming out era stato accolto molto male dal padre, che gli avrebbe detto di preferire che fosse morto: «Mi è stato detto meglio morto che bsx/gay», aveva scritto Moriconi.