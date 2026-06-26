In Ucraina un importante agente dei servizi segreti è stato condannato all’ergastolo per spionaggio per conto della Russia

In Ucraina un tribunale di Kiev ha condannato all’ergastolo Dmytro Koziura, ex capo del dipartimento antiterrorismo dei servizi segreti ucraini (SBU), per aver passato informazioni e segreti di stato alla Russia in cambio di denaro. Fra questi c’erano le posizioni di alcuni agenti dei servizi segreti ucraini, dati militari, documenti ufficiali e informazioni sulla rete di distribuzione del gas ucraino. In alcuni casi avrebbe anche detto ai russi quali erano state le conseguenze degli attacchi missilistici russi su Kiev.

Koziura era stato reclutato dalla Russia nel 2018 a Vienna, in Austria, e la sua attività di spionaggio si intensificò quando nel febbraio del 2022 la Russia invase su larga scala l’Ucraina. Era stato arrestato dai servizi segreti ucraini a febbraio del 2025, grazie a una lunga operazione sotto copertura.

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