La Florida ha eseguito la condanna a morte di un uomo di 74 anni, il più vecchio di sempre nello stato

Giovedì la Florida ha eseguito la condanna a morte di Dusty Ray Spencer, un uomo di 74 anni: è il più anziano mai ucciso dallo stato. Spencer era stato condannato nel 1995 per l’omicidio della moglie. È stato ucciso con un’iniezione letale, come tutti i condannati a morte in Florida. L’esecuzione di un altro uomo di 74 anni condannato a morte, Dennis Sochor, è prevista per il mese prossimo. Sochor era stato condannato per avere ucciso una donna nel 1982.

L’esecuzione di Spencer è stata la nona in Florida nel 2026. Lo stato è governato da Ron DeSantis, un politico Repubblicano che aveva promesso di aumentare il numero di esecuzioni. L’anno scorso in Florida erano stati uccisi 19 condannati a morte, più che in ogni altro stato americano e il numero più alto da quando è stata reintrodotta la pena di morte in Florida, nel 1976. In tutti gli Stati Uniti nel 2025 ci sono state 47 esecuzioni. Finora quest’anno ce ne sono state 16.

Prima di Spencer le persone più vecchie erano state due uomini di 72 anni: Samuel Lee Smithers, condannato per l’omicidio di due donne e ucciso nel 2025; e R. Charlie Gifford, ucciso nel 1950 per l’omicidio di un avvocato. In tutti gli Stati Uniti la persona più vecchia di sempre è stata Walter Leroy Moody Jr., che aveva 83 anni quando la condanna a morte nei suoi confronti venne eseguita in Alabama, nel 2018: era stato condannato per aver ucciso un giudice e un attivista per i diritti civili con pacchi bomba.

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