In Cina un piccolo aereo è andato a sbattere contro il grattacielo più alto di Pechino

Venerdì un piccolo aereo è andato a sbattere contro il grattacielo più alto del centro di Pechino, la capitale della Cina. L’urto ha causato la caduta di vari detriti: al momento non è noto se ci siano persone ferite né quali siano state le circostanze. Secondo il sito specializzato Flightradar24 si trattava di un aereo a due posti e con un solo motore.

Il grattacielo colpito si chiama Torre Citic, anche detta Torre Zun: è alta 528 metri ed è la sede dell’omonimo gruppo finanziario statale. L’aereo ha colpito e rotto alcuni vetri ai piani più elevati.

La Cina esercita un rigido controllo sul proprio spazio aereo e le restrizioni sono particolarmente stringenti nella zona urbana di Pechino, dove droni e altri aerei leggeri non possono volare senza una speciale autorizzazione. L’area intorno all’edificio è stata isolata dalla polizia, che blocca chiunque provi a entrare.