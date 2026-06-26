Apple non sarà l’unica ad aumentare i prezzi

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Giovedì Apple ha annunciato un aumento dei prezzi tra il 15 e il 25 per cento su tutti i suoi computer MacBook e i suoi tablet iPad. I prezzi degli iPhone non sono stati modificati, ma con ogni probabilità aumenteranno notevolmente quando usciranno i nuovi modelli, a settembre.

Attualmente un iPhone 17 Pro, l’ultimo modello, costa negli Stati Uniti 1.099 dollari (tasse escluse); si stima che il prossimo, il 18 Pro, ne costerà 1.299. Questo succederà non perché Apple avrà introdotto qualche grande novità tecnologica, ma perché sono aumentati eccezionalmente i prezzi di due componenti fondamentali. La colpa di questi aumenti è dell’intelligenza artificiale.

I due componenti sono le memorie DRAM e NAND. Nella pratica sono due piccoli chip che stanno all’interno degli smartphone, dei computer, dei tablet, delle console e di molti altri apparecchi elettronici, e hanno due funzioni fondamentali. La DRAM è la memoria che il dispositivo usa mentre sta lavorando, per esempio per aprire i programmi e le app. La NAND è la memoria di archiviazione, quella in cui vengono salvati i file, le foto e così via.

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Negli ultimi dodici mesi il costo di queste memorie è in media quadruplicato. Secondo calcoli fatti dal Wall Street Journal, se attualmente il costo della DRAM nell’iPhone 17 Pro è di 39 dollari, nel prossimo iPhone arriverà a 145 dollari. La NAND costa 13 dollari nel 17 Pro e arriverà a 51 dollari nel 18 Pro. Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple, ha detto che gli aumenti sono «inevitabili» perché il costo delle memorie è diventato «insostenibile».

Apple è soltanto la più recente (benché la più grande) azienda tecnologica ad aumentare i prezzi dei suoi prodotti. La console Switch 2 di Nintendo passerà da 469,99 euro a 499,99 euro. Le console PS5 di Sony ad aprile sono aumentate di 100-150 euro ciascuna. Il prossimo computer Surface di Microsoft costerà 600 dollari in più del suo predecessore. L’elenco potrebbe proseguire più o meno con qualsiasi prodotto elettronico che contenga memorie DRAM o NAND, dalle macchine fotografiche ai gadget tecnologici.

La ragione degli aumenti, semplificata al massimo, è: le compagnie di intelligenza artificiale si stanno accaparrando più memorie DRAM e NAND possibile, perché servono loro per costruire i data center e per far funzionare i modelli di AI. Negli ultimi anni le compagnie come OpenAI (quella del chatbot ChatGPT) e Anthropic (quella di Claude), oltre che Google, Meta, Amazon e Microsoft hanno fatto investimenti da centinaia di miliardi di dollari, e grazie a questa enorme capacità di spesa sono riuscite a ottenere l’accesso prioritario alle memorie sul mercato, riducendo la disponibilità per l’elettronica di consumo.

Vista la domanda elevata i prezzi sono aumentati in modo eccezionale. Per dare un ordine di grandezza: uno dei tipi di memoria più utilizzati per i data center prodotto dall’azienda statunitense Micron è passato in un anno da 350 dollari a 1.300 dollari.

Si prevede inoltre che i prezzi continueranno ad aumentare, perché le aziende di AI hanno così tanti soldi che continuano a comprare memorie nonostante i prezzi alti, contribuendo ulteriormente alla scarsità e dunque a prezzi ancora più elevati. Secondo Micron, la situazione di «scarsità» proseguirà almeno per tutto il 2027.

Per risolvere questa situazione di scarsità bisognerebbe produrre più memorie, ma qui cominciano le complicazioni. I produttori di memorie DRAM e NAND sono principalmente tre al mondo: la statunitense Micron e le sudcoreane SK Hynix e Samsung. Grazie all’eccezionale aumento della domanda e dei prezzi, negli ultimi due anni queste tre aziende hanno ottenuto risultati spettacolari: sia Micron sia SK Hynix nell’ultimo anno sono arrivate a valere più di mille miliardi di dollari in borsa (Samsung li valeva già) e SK Hynix è diventata la società più grande di tutta la Corea del Sud.

Tutte e tre le aziende però sanno che il mercato delle memorie è eccezionalmente volatile: significa che alterna spesso periodi di forte scarsità e prezzi alti a periodi di eccesso di produzione e prezzi molto bassi. Appena tre anni fa, nel 2023, SK Hynix perdeva miliardi di dollari e anche Micron era in grave crisi: i suoi profitti erano negativi e l’azienda fu costretta a licenziare il 15 per cento del personale. Per questo, benché ora che le cose vadano benissimo e ci siano i soldi per fare investimenti e aumentare la produzione, Micron, SK Hynix e Samsung sono restie a farlo: temono che presto tornerà un altro crollo, e che loro si troveranno con nuovi impianti produttivi lasciati inutilizzati, debiti da ripagare e così via.

È per questo che la crisi delle memorie è stata definita «quasi impossibile da risolvere»: per farlo bisognerebbe o ridurre la domanda (e quindi fare in modo che le aziende di AI rallentino gli acquisti) o aumentare la produzione. Per ora, delle due sembra più probabile la prima opzione. Questo però potrebbe significare che la bolla dell’AI sarà scoppiata, provocando gravi danni in tutta l’economia. È un rischio di cui si parla da anni: molti ritengono che l’enorme peso assunto dalle intelligenze artificiali nell’economia si basi su fattori temporanei e investimenti rischiosi, e qualora l’entusiasmo attuale dovesse ridursi, il valore di molte aziende crollerebbe mettendo in difficoltà anche la crescita economica.

Un’altra soluzione potrebbe provenire dalla Cina, dove alcune aziende (in particolare CXMT e Yangtze Memory Technologies) stanno facendo grandi investimenti per aumentare la produzione di memorie entro la fine del 2027. Le aziende cinesi sono spesso sostenute economicamente dallo stato, e per questo hanno meno timore di quelle occidentali di fare investimenti che potrebbero rivelarsi improduttivi.

C’è però un problema: sia gli Stati Uniti sia l’Europa limitano gli scambi tecnologici con la Cina, soprattutto in settori importanti come quelli dei chip e delle memorie, per ragioni di concorrenza economica e di sicurezza nazionale. Se le aziende cinesi dovessero riuscire ad aumentare la produzione, l’Occidente rischierebbe di non ottenere benefici.