Dal 2027 il pilota di MotoGP Francesco Bagnaia gareggerà per l’Aprilia

Dalla prossima stagione di MotoGP il pilota Francesco “Pecco” Bagnaia gareggerà per la squadra dell’Aprilia. Dopo aver trascorso otto anni con la Ducati, di cui è il pilota più vincente di sempre in MotoGP, Bagnaia ha firmato un contratto di quattro anni con l’Aprilia, fino al 2030.

In MotoGP Bagnaia è uno dei piloti più forti. Ha vinto il Mondiale nel 2022 e nel 2023, ci è andato molto vicino nel 2024, mentre nel 2025 ha avuto una stagione negativa. Bagnaia ha definito quella con l’Aprilia «una nuova sfida». Sarà il compagno di squadra di un altro pilota italiano, Marco Bezzecchi.