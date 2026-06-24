Francesco Bagnaia lascerà la Ducati alla fine del Mondiale di MotoGP

Alla fine di questo Mondiale di MotoGP il pilota Francesco “Pecco” Bagnaia non farà più parte della squadra Ducati Lenovo. Lo ha annunciato la squadra stessa, che negli ultimi quattro anni ha sempre vinto il Mondiale con uno dei suoi piloti. Due volte, nel 2022 e nel 2023, ci riuscì proprio con Bagnaia.

Bagnaia è infatti il pilota che ha vinto più Mondiali nella storia della Ducati. Ha anche vinto il primo Mondiale della Ducati in 15 anni, dopo Casey Stoner nel 2007. Andò molto vicino a vincere il suo terzo Mondiale nel 2024, perso alla fine per pochi punti dietro lo spagnolo Jorge Martín, che guidava una moto del “team satellite” della Ducati. Nel 2025, invece, Bagnaia andò meno bene: soprattutto nelle ultime gare cadde diverse volte.

È dal 2019 che Bagnaia guida una moto Ducati, del “team satellite” o di quello ufficiale. Claudio Domenicali, CEO della Ducati, ha detto che Bagnaia «ha scritto alcuni dei capitoli più memorabili nella storia della Ducati». Ieri, invece, la Ducati ha rinnovato il contratto del pilota spagnolo Marc Márquez fino al 2028.