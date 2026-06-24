Nella confezione del videogioco GTA VI non ci sarà un disco ma solo un codice per il download

Nella confezione del videogioco GTA VI, che si potrà preordinare da giovedì, non ci sarà un disco fisico, ma un codice tramite il quale si scaricherà il gioco sulla propria console. GTA VI è il nuovo capitolo di una delle saghe di videogiochi più amate di sempre e il videogioco più atteso degli ultimi anni. Uscirà il 19 novembre, ma chi prenota il gioco potrà cominciare a scaricarne i dati dal 12. In questo modo si dovrebbe evitare il sovraccarico dei server.

La scelta di non includere un disco nella confezione ha suscitato molte critiche tra gli appassionati. Rockstar Games – la società che ha realizzato GTA VI – non ha spiegato ufficialmente le ragioni, ma ci sono diverse possibili spiegazioni. Una è legata alle dimensioni del gioco, che saranno particolarmente elevate e potrebbero non essere compatibili con un disco fisico. Inoltre l’assenza del disco potrebbe contribuire a ridurre alcuni costi di produzione, anche se il prezzo del gioco resta piuttosto alto: 80 dollari (i prezzi italiani non sono ancora disponibili) per la versione base, ma anche di più per edizioni speciali. Un’altra possibile motivazione è il tentativo di limitare la diffusione di copie del gioco prima dell’uscita ufficiale.

Una conseguenza dell’assenza del disco è che, poiché il codice sarà associato all’account dell’utente che lo scaricherà, non sarà possibile rivendere il gioco sul mercato dell’usato, come avviene invece con molti giochi distribuiti su disco fisico.