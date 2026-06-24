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In Germania tutti i treni sono fermi a causa di un guasto al sistema radio. Le diverse compagnie ferroviarie – tra cui la nazionale Deutsche Bahn, ma anche quelle locali – stanno cancellando quelli in programma in tutto il paese mentre i treni in viaggio sono stati bloccati. L’amministratrice delegata di Deutsche Bahn ha fatto sapere che stanno cercando di farli arrivare nelle stazioni in modo che i passeggeri possano scendere. Ci sono ancora poche informazioni e non si sa la causa del guasto, ma le ripercussioni sulla viabilità ferroviaria tedesca saranno gravi.