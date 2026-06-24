Villa Certosa, la celebre casa di Silvio Berlusconi in Sardegna, sarà venduta alla famiglia reale del Qatar, gli Al Thani

La storica casa in Sardegna dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, “Villa Certosa”, sarà venduta alla famiglia reale Al Thani, che governa il Qatar da 150 anni. Lo ha detto mercoledì la società immobiliare Idra, che è parte della holding Fininvest della famiglia Berlusconi; ha detto di «aver accettato una proposta vincolante da un soggetto straniero», senza però menzionare la famiglia Al Thani, la cui offerta per la villa era però stata anticipata da diversi giornali nei giorni scorsi.

Non è ancora stato comunicato il valore economico della transazione, ma si parla di una cifra intorno ai 350 milioni di euro. La casa era stata messa in vendita dai familiari di Berlusconi subito dopo la sua morte, avvenuta nel giugno del 2023, per 500 milioni di euro.

Villa Certosa si trova a Porto Rotondo, vicino a Olbia nel nord-est dell’isola, ed è affacciata sul golfo di Marinella. È una villa con un parco di 120 ettari, che comprende tra le altre cose sette piscine, sette ville per gli ospiti, un cottage, campi da calcio e da golf, giostre per bambini, un orto medicinale, un eliporto, un vulcano artificiale, un bunker antiatomico e un’area per la talassoterapia.

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