A Milano un vigile è morto dopo essere caduto dalla moto con cui inseguiva un’auto che non si era fermata a un posto di blocco

Francesco Imprezzabile, un agente della polizia locale di Milano di 39 anni, è morto lunedì sera dopo essere caduto dalla moto durante l’inseguimento di un’auto che non si era fermata a un posto di blocco. In base alle prime ricostruzioni l’inseguimento sarebbe iniziato verso le 21:30 nel quartiere di Ponte Lambro e si sarebbe poi protratto per un chilometro fino a Peschiera Borromeo, su una strada che costeggia la pista dell’aeroporto di Linate: a quel punto Imprezzabile avrebbe perso il controllo della moto per motivi ancora da chiarire. I soccorsi sono stati chiamati da un passante: l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, dove però è morto per le ferite causate dalla caduta.

Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti della polizia stradale, i poliziotti del commissariato Mecenate e la polizia locale. Sulla moto di Imprezzabile non sarebbero stati trovati segni che possano far pensare a uno speronamento dell’auto, ma chi indaga non sta scartando alcuna ipotesi.

Martedì mattina l’auto che non si era fermata al posto di blocco, un’Audi Q7, è stata trovata a Pioltello, non lontano dal luogo dell’incidente. Ed è stato fermato in provincia di Monza e Brianza anche il conducente del suv. Con lui, scrive ANSA, è stata fermata anche una seconda persona che probabilmente era a bordo dell’auto.