La tennista ceca Marketa Vondrousova, che vinse Wimbledon nel 2023, è stata sospesa per quattro anni per aver rifiutato un test antidoping

La tennista ceca Marketa Vondrousova, che vinse il torneo di Wimbledon nel 2023 raggiungendo la sesta posizione nella classifica mondiale delle tenniste, è stata sospesa per quattro anni per aver rifiutato di sottoporsi a un test antidoping nel dicembre dello scorso anno. Rifiutare un test causa delle sanzioni uguali a quelle emesse in caso di risultato positivo al controllo.

Vondrousova aveva parlato del suo rifiuto di fare il test ad aprile in un post su Instagram, in cui sosteneva di aver reagito in quella maniera perché aveva raggiunto un «punto di rottura dopo mesi di stress fisico e mentale». Disse inoltre che quando i controllori le bussarono alla porta (il controllo fu intorno alle 20) si spaventò molto anche per via del suo stato d’animo, cosa che la spinse a rifiutare il controllo.

La sua sospensione terminerà il 21 giugno del 2030. Può fare ricorso alla Corte arbitrale dello sport di Losanna, in Svizzera.