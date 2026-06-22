Tre persone sono state uccise durante una sparatoria a Montreal, in Canada

Lunedì un agente di polizia e un civile sono stati uccisi in una sparatoria a Côte-des-Neiges, quartiere con una vasta comunità ebraica nella zona centroccidentale di Montreal, in Canada. Il principale sospettato è stato ucciso sul colpo dalla polizia. La sparatoria è avvenuta attorno alle 11:35 (le 17.35 in Italia) all’angolo tra Courtrai Avenue e Trans Island Avenue. Secondo quanto riferito da un residente al quotidiano israeliano Haaretz, il civile ucciso nella sparatoria sarebbe un rabbino. Poco dopo la sparatoria la polizia aveva emesso un’ordinanza che chiedeva ai residenti di rimanere in casa e di tenere le porte chiuse a chiave, sospettando che potesse esserci un secondo attentatore. L’ordinanza è stata poi revocata. Il capo della polizia di Montreal Fady Dagher ha detto che «non c’è più alcuna minaccia immediata per la popolazione». Un altro agente è stato ferito, ed è in gravi condizioni.