Tre diciassettenni sono morti in provincia di Milano dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita in un canale

Tre ragazzi di 17 anni sono morti domenica mattina a Senago, vicino a Milano, dopo che l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada ed è finita nel canale chiamato Villoresi. Alla guida c’era un ragazzo di 19 anni, risultato positivo all’alcol test e ora indagato per omicidio stradale. Sull’auto, omologata per cinque persone, viaggiavano in nove.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5.10 in via per Cesate, nel territorio di Senago, all’interno del Parco delle Groane. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza, tutti di 17 anni. Gli altri sei a bordo, tra i 17 e i 19 anni, sono stati portati all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, con traumi e contusioni. Non sono in gravi condizioni. Tutte le persone coinvolte sarebbero italiane.

Secondo una prima ipotesi degli investigatori, il 19enne alla guida potrebbe aver perso il controllo dell’auto per la velocità troppo alta. Il punto in cui è avvenuto l’incidente è un tratto stretto, con una doppia curva prima del ponte sul Villoresi. L’auto sarebbe uscita di strada in un punto poco protetto e sarebbe finita nelle acque profonde del canale, dove si sarebbe ribaltata, bloccando all’interno alcuni dei ragazzi.