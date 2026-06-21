Sono state ritrovate le due sorelle scomparse da una comunità per minori in Abruzzo

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Sono state ritrovate le sorelle Alisya e Sarah Di Giacinto, che erano scomparse da giorni da una comunità per minori in Abruzzo. I carabinieri le hanno rintracciate a Formia, nel Lazio, a casa di una zia materna. Secondo quanto riferito dai carabinieri, le due sorelle sono in buone condizione di salute, ma non si sa di più per ora.

Alisya e Sarah Di Giacinto hanno 16 e 12 anni e sono originarie di Minturno, nel Lazio; vivevano in comunità da quando erano state allontanate dai genitori due anni fa per decisione del tribunale: il padre era accusato di maltrattamenti e la madre di atteggiamenti manipolatori nei confronti delle figlie.

La comunità in cui si trovavano è a Civitella Alfedena. Erano scomparse il 6 giugno. Pochi giorni prima, il 28 maggio, il tribunale di Cassino aveva restituito la responsabilità genitoriale delle due figlie al padre. La responsabilità genitoriale è l’insieme dei diritti e doveri di un genitore nei confronti dei figli: mantenerli, educarli, assisterli e provvedere a loro. Quando la responsabilità genitoriale viene esercitata in modo inadeguato o dannoso per i minori, il giudice la può togliere.