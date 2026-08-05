Il biglietto della lotteria da 1 milione recuperato tra i rifiuti in Puglia

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Dopo due giorni di ricerche martedì a Bitonto, in Puglia, è stato ritrovato tra tonnellate di rifiuti un biglietto della lotteria da 1 milione di euro che era stato buttato per sbaglio. La persona che lo aveva giocato, rimasta anonima, lo aveva cestinato nella tabaccheria dopo aver letto “non pagabile” sulla macchinetta automatica che lo aveva elaborato. È il messaggio che compare quando il premio vinto è troppo alto perché sia versato dalla ricevitoria, ma l’acquirente ha pensato che fosse un biglietto perdente, come i tanti che giocava abitualmente.

La vicenda è stata raccontata da Roberto Toscano, presidente di Sanb, la società che si occupa di raccolta e trasporto rifiuti a Bitonto. Ha detto che una volta rientrata a casa, un familiare della persona che aveva comprato il biglietto le ha detto che quei numeri, una sequenza di numeri simbolici che giocavano sempre, erano quelli vincenti.

Una volta tornati alla tabaccheria però il cestino dei rifiuti era già stato svuotato, e i sacchi dell’immondizia erano stati raccolti da un camion della spazzatura della Sanb. Toscano ha raccontato che le persone che avevano perso il biglietto hanno contattato la società, e in breve tempo gli operatori sono riusciti a identificare il camion giusto e a fermarlo prima che scaricasse il suo contenuto nel compattatore, il macchinario che pressa i rifiuti prima dello smaltimento.

«Per fortuna era domenica» ha raccontato Toscano a TGCOM24, «altrimenti il carico sarebbe già finito in discarica. Una volta individuato il compattatore lo abbiamo isolato e sottoposto a vigilanza armata». Toscano racconta che poi sono stati eseguiti vari procedimenti amministrativi per poter estrarre i rifiuti e che il camion è stato scortato in uno stabilimento, dove poi è iniziata la ricerca del tagliando in mezzo a 6 tonnellate di rifiuti.

Dopo molte ore di lavoro uno degli operatori di Sanb ha infine ritrovato il biglietto. Toscano ha raccontato dell’esultanza degli operatori e di quella della persona vincitrice. Il costo dell’operazione di recupero, ha raccontato Toscano, sarà addebitato alla persona vincitrice, che nei giorni scorsi aveva dovuto firmare una dichiarazione con cui si impegnava a coprire i costi aggiuntivi.