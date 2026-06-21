Nelle scuole norvegesi sarà vietato l’uso dell’AI agli studenti fino ai 13 anni

Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha annunciato che dall’autunno nelle scuole del paese gli studenti fino ai 13 anni non potranno usare strumenti di AI generativa. Il divieto verrà applicato con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Støre lo ha motivato dicendo che «la cosa più importante a scuola è che i nostri figli imparino a leggere, scrivere e fare di conto. Il governo nutre grandi ambizioni riguardo alle possibilità offerte dall’AI, ma allo stesso tempo, la ricerca dimostra che un uso acritico dell’AI generativa nelle scuole aumenta il rischio di saltare tappe importanti dell’apprendimento. Di pari passo, i risultati scolastici e le competenze degli studenti nelle scuole norvegesi sono in calo; stiamo prendendo provvedimenti per invertire questa tendenza».

Per quanto riguarda gli studenti dai 14 ai ‌16 anni l’AI potrà essere usata solo con la supervisione degli insegnanti, mentre agli studenti dai 17 ai 19 anni dovrà essere insegnato come utilizzarla al meglio nelle fasi successive dell’istruzione o nel lavoro.

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