Due treni si sono scontrati a Bedford, a nord di Londra: ci sono feriti

Due treni si sono scontrati a Bedford, in Inghilterra, circa 80 chilometri a nord di Londra. Secondo le prime informazioni alcune decine di persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, ma al momento non sono segnalati morti. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio: un treno della East Midlands Railway partito da Notthingham e diretto a Londra si è fermato sui binari, probabilmente per un malfunzionamento del sistema di emergenza. È stato quindi tamponato da un successivo treno, il Luton Airport Express, che collega Londra con l’aeroporto di Luton.

I soccorsi sono in corso, mentre la circolazione dei treni della East Midlands Railway sull’intera linea, da e verso Londra, resterà sospesa per tutta la giornata.