Celebripost

Uno dei classici di questa raccolta – insieme a chi riceve la propria stella sulla Hollywood Walk of Fame, e la scorsa settimana è stato il turno di David Beckham – sono le foto di chi posa mentre lascia le proprie impronte al TCL Chinese Theatre a Los Angeles. Qualche giorno fa è stato il turno di Javier Bardem, che ci ha regalato una posa meno impostata del solito, con uno dei piedi ancora sporco di cemento fresco. Poi valeva la pena fotografare Tom Holland e Zendaya, che sono in giro a promuovere il nuovo film di Spider-Man, mentre Matt Damon fa lo stesso, ma in modo più creativo, per l’atteso Odissea. A parte una del politico Laburista Andy Burnham, che ha altre peculiarità, dall’Inghilterra ci sono solo foto di gente in carrozza: i reali inglesi, come potevate aspettarvi, ma anche Stanley Tucci alle corse dei cavalli del Royal Ascot. Infine un po’ di quelli – gli altri li trovate qui – all’inaugurazione della nuova biblioteca presidenziale di Obama.