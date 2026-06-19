Il calciatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi sarà processato in Francia per stupro

La corte d’appello del tribunale di Versailles, in Francia, ha stabilito che il calciatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi potrà essere processato per stupro. Hakimi ha 27 anni ed è uno dei giocatori più importanti della nazionale del Marocco, con cui in questi giorni sta giocando i Mondiali: a febbraio era stato rinviato a giudizio, ma aveva fatto ricorso (una procedura che in Francia è ammessa). Il tribunale di Versailles ha respinto il ricorso, sostenendo che durante le indagini siano stati trovati sufficienti elementi per giustificare l’inizio del processo.

L’inchiesta riguarda una denuncia di violenza sessuale fatta da una donna che era stata a casa di Hakimi nel febbraio del 2023 dopo averlo conosciuto su Instagram. Lei sostiene di essere stata stuprata proprio a casa del calciatore, che ha respinto le accuse.

Hakimi è uno dei terzini (cioè un difensore che gioca in posizione laterale) più forti al mondo e gioca al Paris Saint-Germain dal 2021. L’anno prima aveva giocato per una stagione nell’Inter, diventando uno dei giocatori più forti della squadra. È nato a Madrid, in Spagna, dove è cresciuto, ma ha poi scelto di giocare per la nazionale del Marocco, di cui ha la cittadinanza per le origini dei suoi genitori.

– Leggi anche: Post Partita – Gli scozzesi hanno finito la birra di Boston?