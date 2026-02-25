Il calciatore Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stupro

Il calciatore del Paris Saint-Germain e della nazionale marocchina Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stupro. La richiesta di rinvio a giudizio era stata fatta nell’agosto del 2025 dalla procura di Nanterre, vicino a Parigi, e martedì è stata accolta da un giudice. Nel 2023 Hakimi, che ora ha 27 anni, aveva conosciuto su Instagram una donna: a febbraio di quell’anno i due si erano incontrati a casa di Hakimi, dove lei sostiene sia avvenuto lo stupro. Hakimi ha respinto le accuse di stupro, dicendo che quella sera ci sarebbero stati solo abbracci.

Hakimi è uno dei terzini (cioè un difensore che gioca in posizione laterale) più forti al mondo e gioca al Paris Saint-Germain dal 2021. L’anno prima aveva giocato per una stagione nell’Inter, diventandone uno dei giocatori più forti.