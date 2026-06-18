Ci sono stati spari ed esplosioni all’aeroporto di Niamey, in Niger

Giovedì mattina ci sono stati spari ed esplosioni all’aeroporto di Niamey, la capitale del Niger, nell’Africa nord-occidentale. Le informazioni su cosa sia successo sono ancora poche: secondo una fonte delle forze di sicurezza citata da Reuters è probabile che sia stato un attacco, ma finora non ci sono state rivendicazioni.

Il Niger si trova nel Sahel, una fascia di stati che costeggia da sud il grande deserto del Sahara caratterizzata da forti instabilità, e dove sono attivi diversi gruppi terroristici, soprattutto islamisti. A fine gennaio all’aeroporto di Niamey c’era stato un attentato, poi rivendicato dall’ISIS.