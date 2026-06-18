A Reggio Emilia un bambino di 11 anni in bicicletta è morto investito da un camion dei rifiuti

Giovedì pomeriggio a Reggio Emilia un bambino di 11 anni che andava in bicicletta è morto dopo essere stato travolto da un camion per la raccolta dei rifiuti. È successo intorno alle 14 su via Zanichelli, una strada che costeggia il fiume Crostolo, appena fuori dal centro. Secondo una prima ricostruzione, il bambino è stato colpito e schiacciato dalla ruota anteriore destra del camion. Un operatore sanitario fuori servizio che si trovava lì vicino gli ha praticato il massaggio cardiaco prima dell’arrivo del personale del 118. L’undicenne è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova, dove è morto poco dopo per le lesioni agli organi interni provocate dal peso del mezzo.