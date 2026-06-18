La gran parte delle prime pagine di oggi, giovedì 18 giugno, è dedicata all’accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra, che è stato firmato nella notte dai presidenti dei due paesi, ma prevede ancora 60 giorni di negoziati. Libero e Il Giornale titolano sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri delle persone migranti senza documenti, mentre i quotidiani sportivi sulla tripletta da record di Lionel Messi durante Argentina-Algeria. Tra le altre cose trovano poi spazio l’inizio dell’esame di maturità e i funerali del cardinale Camillo Ruini in programma oggi nella basilica di San Pietro.