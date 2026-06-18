L’uomo che aveva confessato l’omicidio di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, uccise nel 2025 e nel 2024, è stato condannato all’ergastolo

La Corte d’assise di Firenze ha condannato in primo grado all’ergastolo Vasile Frumuzache, l’uomo rumeno di 33 anni che aveva confessato l’omicidio di Maria Denisa Paun (conosciuta anche come Adas, dal cognome dell’ex marito) e Ana Maria Andrei. Le due donne erano anche loro rumene e lavoravano come escort: Andrei aveva 27 anni e fu uccisa ad agosto del 2024 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia; Paun aveva 30 anni, e fu uccisa a Prato a maggio del 2025. La condanna è per duplice omicidio aggravato, con esclusione della premeditazione. Il tribunale ha condannato Frumuzache anche all’isolamento diurno per 18 mesi.

Frumuzache aveva ammesso di avere ucciso Andrei solo dopo essere stato arrestato per l’omicidio di Paun, che era stato molto raccontato dai giornali italiani l’anno scorso: i corpi delle due donne furono entrambi trovati in un campo vicino a Montecatini Terme.

Nel corso del processo Frumuzache ha detto di aver ucciso Andrei perché lei si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui quando aveva saputo che lui non era italiano. Ha detto di avere ucciso Paun perché lo avrebbe ricattato minacciandolo di riferire a sua moglie che avevano avuto rapporti sessuali.