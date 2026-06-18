È morta l’attrice Daveigh Chase, nota per aver interpretato la bambina che usciva dalla tv nell’horror “The Ring”

L’attrice statunitense Daveigh Chase è morta martedì a 35 anni. Era nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Samara Morgan, la bambina annegata che esce fuori da uno schermo televisivo nel celebre film horror del 2002 The Ring e la sorella minore del protagonista di Donnie Darko. Il suo fidanzato, Roy Hernandez, ha detto a TMZ che la sua morte è legata a complicazioni insorte a causa di una meningite e di un’infezione. John Ryan, il suo agente, ha aggiunto che pochi giorni prima di morire era stata ricoverata in ospedale per malnutrizione.

Chase era nata a Las Vegas nel luglio del 1990 e aveva esordito nei primi anni Duemila come doppiatrice, dando la voce al personaggio di Lilo nella versione originale del famoso film di animazione Lilo & Stitch. Nel 2001 interpretò Samantha Darko nel film di culto con Jake Gyllenhaal, ruolo che riprese anche nel sequel di minor successo S. Darko, e diede la voce anche al personaggio di Sen in La città incantata di Hayao Miyazaki. L’anno successivo invece fu la ragazzina annegata che esce fuori da uno schermo televisivo in The Ring.

Tra il 2006 e il 2011 Chase ebbe un ruolo ricorrente nella serie di HBO Big Love, su una famiglia poligama dello Utah con Bill Paxton, Chloë Sevigny e Amanda Seyfried. I suoi ultimi ruoli al cinema sono stati nel thriller American Romance e in un altro horror, Jack Goes Home, entrambi del 2016. Da allora non aveva più recitato, e i media di settore avevano parlato di lei solo per alcuni reati minori.