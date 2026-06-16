Il governatore Democratico della California Gavin Newsom dice che il dipartimento di Giustizia sta indagando su di lui e sulla moglie

Gavin Newsom, governatore Democratico della California, dice che il dipartimento di Giustizia sta indagando su di lui e su sua moglie Jennifer Siebel Newsom. In un video ha detto che gli agenti federali hanno interrogato alcuni amici e collaboratori suoi e della moglie, e ha accusato il presidente Donald Trump di utilizzare il dipartimento di Giustizia in modo strumentale solo per punire un suo oppositore.

I motivi dell’indagine non sono chiari. Il New York Times scrive che una persona a conoscenza dei fatti ha spiegato che sono in corso diverse indagini federali che coinvolgono il ​​governatore, tra cui una relativa alle finanze della moglie. Tuttavia, la stessa persona ha contestato l’affermazione di Newsom secondo cui le indagini sarebbero motivate politicamente, precisando che sono state avviate da funzionari federali della California e non da funzionari di Washington. Questa persona, precisa il New York Times, ha parlato a condizione di restare anonima perché non autorizzata a rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Newsom, che è un oppositore di Trump, è considerato un potenziale candidato Democratico alla presidenza nel 2028. Nel video ha parlato dell’indagine come di una «pesca a strascico» durante la quale gli agenti federali hanno iniziato a vagliare «anni e anni di documenti casuali» e a bussare alle porte di amici di famiglia e collaboratori nel tentativo di trovare prove di un reato non meglio specificato. «Donald Trump mi attacca perché sto valutando la possibilità di candidarmi alla presidenza», ha detto, «e per colpirmi, sta attaccando anche mia moglie».

Siebel Newsom è una regista di documentari il cui lavoro si concentra sull’impatto sociale del sessismo. Ha fondato un’organizzazione non profit che promuove la parità di genere, possiede una società di produzione cinematografica ed è co-fondatrice del California Partners Project, organizzazione che si impegna per aumentare la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle aziende e per colmare il divario retributivo di genere. Per anni, gli oppositori politici di Newsom hanno ipotizzato la possibilità di un conflitto di interessi tra il suo ruolo e le attività della moglie, ma non è emersa alcuna prova di illeciti commessi dalle organizzazioni legate a Siebel Newsom.

Poche ore dopo aver pubblicato il video, Newsom ha lanciato un appello per una raccolta fondi via email, chiedendo donazioni per aiutarlo a pagare gli avvocati che contribuiranno a «combattere questa caccia alle streghe politica». Il dipartimento di Giustizia e la Casa Bianca non hanno risposto per ora ad alcuna richiesta di commento.