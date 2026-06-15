Quasi tutti i giornali nazionali in edicola oggi hanno in apertura la notizia dell’accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra: l’accordo è stato annunciato nella tarda serata di domenica, quindi i giornali che hanno chiuso l’edizione prima hanno titoli ancora possibilistici. Per quanto riguarda la politica italiana si parla molto dell’assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale: il motivo principale sono state alcune dichiarazioni provocatorie di Vannacci, tra cui una in cui ha detto che «il femminicidio non esiste». Per lo sport ha molto risalto la prima vittoria con la Ferrari di Lewis Hamilton.