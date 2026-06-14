Il Regno Unito ha sequestrato una petroliera sospettata di far parte della flotta fantasma russa

Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha detto che domenica mattina la Marina britannica ha sequestrato nel canale della Manica una petroliera sospettata di fare parte della cosiddetta flotta fantasma russa, cioè quel gruppo di navi (anche non russe) usate per trasportare e vendere petrolio, aggirando le sanzioni internazionali. È la prima volta che il Regno Unito conduce un’operazione di questo tipo.

La nave sequestrata si chiama Smyrtos e ha la bandiera del Camerun. Era partita 13 giorni fa dal porto di Ust-Luga, circa 110 chilometri a ovest San Pietroburgo, al confine con l’Estonia. Il ministero della Difesa ha detto che l’operazione è durata circa sei ore: ora la petroliera sarà temporaneamente portata al largo della costa sud del Regno Unito.