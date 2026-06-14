I funerali dell’ex Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso da Israele a febbraio, sono in programma dal 4 al 9 luglio

I funerali dell’ex Guida Suprema iraniana Ali Khamenei cominceranno a Teheran il 4 luglio e termineranno il 9 luglio con la sua sepoltura a Mashhad, città santa dell’Islam sciita e città natale di Khamenei.

La Guida Suprema è la massima autorità politica e religiosa dell’Iran: Khamenei era stato ucciso a Teheran da un bombardamento israeliano lo scorso 28 febbraio, il primo giorno della guerra in Medio Oriente. Gli è succeduto il figlio Mojtaba Khamenei, altrettanto radicale e ostile agli Stati Uniti e all’occidente. Mojtaba però non è mai apparso in pubblico: è stato ferito nello stesso bombardamento che ha ucciso il padre, ma non si sa esattamente in quali condizioni sia né dove si trovi. Israele ha detto chiaramente di volerlo uccidere, e lui rimane nascosto, le sue comunicazioni con l’esterno sono estremamente limitate e avvengono tramite molti intermediari. Il regime continua a sostenere che sia al comando, manipolando la narrazione.

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