Weekly Beasts

L’acqua è un elemento ricorrente nella raccolta di animali di questa settimana: c’è quella che bevono due macachi in Nepal; quella in cui sta in ammollo una tigre in India; quella in cui nuota compatto un gruppo di cervi milu in Cina. In Turchia un delfino è stato fotografato in quella del Bosforo a Istanbul, e a Van c’è quella in cui si sono tuffati due gabbiani per catturare le triglie. Poi c’è quella piatta dello specchio d’acqua delle vasche sul National Mall, a Washington, attraversata da due anatre; quella verdognola da cui sbuca un cucciolo di ippopotamo pigmeo; per finire con quella allo stato solido leccata da un leone e una leonessa in Pakistan.