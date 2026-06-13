Il dipartimento di Giustizia statunitense ha approvato l’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount

Il dipartimento di Giustizia statunitense ha approvato l’operazione da 111 miliardi di dollari con cui Paramount Skydance dovrebbe acquistare Warner Bros. Discovery. La valutazione era di competenza della divisione Antitrust, secondo cui l’unione delle due enormi compagnie non porrebbe problemi di concorrenza o monopolio, né causerebbe disservizi ai consumatori. Paramount è di proprietà di David Ellison, figlio di Larry Ellison, cofondatore dell’enorme azienda di software Oracle e molto vicino al presidente statunitense Donald Trump.

Con l’acquisizione, Paramount otterrebbe un ruolo senza paragoni nel settore dell’intrattenimento e dell’informazione statunitensi: l’azienda possiede già il canale televisivo CBS e finirebbe per controllare anche CNN, una delle principali emittenti di news via cavo, e il servizio di streaming di HBO. Sarebbe quindi un accordo enorme, di cui si parla da mesi. Inizialmente anche Netflix aveva provato a comprare Warner Bros., ma era in svantaggio nelle trattative e alla fine ha rinunciato.

L’approvazione del dipartimento di Giustizia è un passo avanti importante, ma l’operazione non è definitiva ed è ancora possibile che venga bloccata o ostacolata dai tribunali.