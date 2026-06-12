Per domani, sabato 13 giugno, è previsto uno sciopero dei lavoratori di alcuni aeroporti e di EasyJet

Per domani, sabato 13 giugno, sono previsti diversi scioperi nel settore aereo: dalle 6 a mezzanotte per il personale della compagnia EasyJet, per protestare contro le difficoltà nel rinnovo contrattuale; negli stessi orari per i lavoratori della società ENAV che gestisce l’aeroporto di Verona; e dalle 12 alle 16 per parte dei lavoratori impiegati nelle operazioni di terra all’aeroporto di Milano Linate.

L’Ente nazionale dell’aviazione civile italiano (ENAC) prevede fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Al di fuori di questi orari saranno comunque garantiti i voli di emergenza, oltre a quelli medici, istituzionali, militari e per assicurare i collegamenti minimi con le isole italiane.