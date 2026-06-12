È morto l’attore Claudio Spadaro, che aveva recitato in diverse serie tv italiane

È morto a 72 anni Claudio Spadaro, attore che aveva interpretato ruoli secondari in diverse serie tv italiane, tra cui Romanzo Criminale – La serie, 1992, Distretto di polizia e Le indagini di Lolita Lobosco. Nel 1984 recitò per Marco Bellocchio in Enrico IV, e quindici anni dopo Franco Zeffirelli lo scelse per interpretare Benito Mussolini nel film Un tè con Mussolini. Agevolato dalla sua notevole somiglianza fisica col dittatore, Spadaro interpretò Mussolini anche in tre fiction Rai: Maria José – L’ultima regina (2001), Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa (2006) e Trilussa: Storia d’amore e di poesia (2013).