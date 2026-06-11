È stato appiccato un incendio davanti a una moschea di Cagliari

Nella notte fra mercoledì e giovedì in una via di Cagliari, in Sardegna, qualcuno ha dato fuoco a delle fioriere di plastica lungo la strada: le fiamme hanno danneggiato diversi portoni fra cui l’ingresso di una moschea. I fatti sono avvenuti in via del Collegio, nel quartiere Marina, nel centro storico. I carabinieri stanno indagando sulle circostanze dell’incendio, anche tramite l’analisi dei video delle telecamere della zona. Hanno detto che l’incendio sembra essere stato appiccato con del liquido infiammabile e non escludono che l’intenzione fosse proprio di colpire la moschea. Le fiamme sono state spente da alcuni residenti prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.