Diverse parti del Pentagono sono state evacuate

Diverse parti del Pentagono, la sede del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, vicino a Washington, sono state messe in isolamento e altre sono state evacuate. Un portavoce del dipartimento ha detto che il problema riguarda «la qualità dell’aria», ma non ha chiarito cosa sia successo. Circa un’ora dopo fonti informate sugli eventi e rimaste anonime hanno detto a CNN che l’evacuazione è stata dovuta a un falso allarme.

Il portavoce dei vigili del fuoco locali ha detto che sul posto è intervenuta la squadra specializzata nel trattamento di sostanze pericolose, che si sta coordinando con la squadra omologa dell’agenzia di sicurezza del Pentagono. Per capire meglio l’accaduto potrebbe essere necessario aspettare l’esito dei test sui campioni d’aria, tra qualche ora.

Il Pentagono è un gigantesco edificio di forma pentagonale che si trova sulla sponda opposta del fiume Potomac rispetto alla capitale Washington, a meno di 4 chilometri dalla Casa Bianca. Secondo quanto riferito da fonti anonime sempre a CNN, quattro piani in quattro bracci diversi sono stati bloccati, e le forze di sicurezza presenti indossano tute protettive complete e maschere antigas.