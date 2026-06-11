Donald Trump ha detto di avere annullato i bombardamenti contro l’Iran che aveva annunciato giovedì

Giovedì il presidente statunitense Donald Trump ha scritto sul suo social network Truth di aver annullato i bombardamenti contro l’Iran che aveva minacciato di lanciare in serata, perché sono stati fatti dei progressi nei colloqui di pace. Trump ha detto che «a breve» sarà annunciata la firma di un accordo, ma che il blocco delle navi che commerciano con l’Iran rimarrà in vigore fino alla sua finalizzazione.

È uno sviluppo notevole: da giorni Trump annunciava tutte le mattine (orario statunitense) nuovi e più ampi bombardamenti sull’Iran, che rispondeva poi attaccando le basi militari americane in Medio Oriente. I continui annunci di attacchi sembravano preannunciare una nuova escalation.

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