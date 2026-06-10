È morta la conduttrice televisiva, attrice e cantante Patrizia Caselli

Mercoledì è morta a 66 anni la conduttrice televisiva, attrice e cantante Patrizia Caselli. Da tempo le era stato diagnosticato un tumore al polmone, di cui aveva parlato per la prima volta in un’intervista al Corriere della Sera nel 2024. La notizia della morte è stata confermata all’Ansa dalla famiglia.

Caselli era nota soprattutto per la sua partecipazione a vari programmi televisivi generalisti tra gli anni Ottanta e Novanta, come Chi tiriamo in ballo?, Bella d’estate e Detto tra noi, su Rai 2, e condusse poi il quiz televisivo Se fosse… durante la trasmissione Ricomincio da Due, presentata da Raffaella Carrà. Fu anche attrice teatrale e recitò in due film degli anni Duemila, La fabbrica del vapore di Ettore Pasculli e Dentro la città di Andrea Costantini. Di Caselli, che era nata a Udine, si parlò anche per la sua lunga relazione con l’attore e conduttore televisivo Walter Chiari e, successivamente, per quella con il leader socialista Bettino Craxi.