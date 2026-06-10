Giorgia Meloni vuole che venga dichiarato quando dei contenuti sono realizzati con l’AI

Caricamento player

Mercoledì durante l’assemblea di Confcommercio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di una sua proposta fatta a livello internazionale per obbligare a segnalare come tali le foto e i video realizzati con l’intelligenza artificiale pubblicati online. Meloni propone che in tali casi venga scritto in sovrimpressione che i contenuti sono stati prodotti con l’intelligenza artificiale. La proposta, che non era stata annunciata in precedenza e di cui Meloni ha dato pochi dettagli, in realtà ricalca vincoli già previsti dal regolamento europeo chiamato AI Act, la prima legge al mondo per regolamentare lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, che entreranno in vigore nell’Unione Europea il 2 agosto 2026.

Durante l’intervento Meloni ha fatto un esempio dicendo: «Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda […] ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l’intelligenza artificiale». Quello della presidente del Consiglio non è stato un esempio casuale, ma alludeva a un episodio recente che l’ha coinvolta personalmente: a maggio aveva ripubblicato il post di un utente di Facebook che commentava come se fosse vera un’immagine in cui si vedeva il suo volto sul corpo di una donna in biancheria intima, dicendo che era «vergognoso» che «una presidente del Consiglio si presenti in queste condizioni». In quel caso Meloni aveva sottolineato i rischi rappresentati dai deepfake e aveva invitato gli utenti a verificare i contenuti che condividevano.

In quell’occasione Meloni aveva scritto che «i deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no». E aveva poi aggiunto: «Una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque».