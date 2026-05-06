Il post di Giorgia Meloni sulle sue foto false che girano sui social

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un post su Facebook in cui mostra l’esempio di una sua foto falsa generata con un software di intelligenza artificiale e fatta circolare sui social, in cui si vede il suo volto sul corpo di una donna in biancheria intima.

Il post di Meloni riprende quello di un tale Roberto che commentando quell’immagine definisce «vergognoso» che «una presidente del Consiglio si presenti in queste condizioni». Meloni scrive che «i deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no». E prosegue: «Una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque». Meloni dice anche che di queste sue foto false ne circolano diverse, e sostiene che siano realizzate «da qualche solerte oppositore».

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