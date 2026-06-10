Haiti ha dovuto modificare la maglia dei Mondiali, per una grafica che richiamava la sua lotta d’indipendenza

La nazionale di calcio di Haiti ha dovuto cambiare la maglia con cui giocherà i Mondiali, che iniziano giovedì sera, a causa di una grafica che richiamava un episodio della sua lotta d’indipendenza contro la Francia. Lo sponsor tecnico della nazionale Saeta ha detto che la modifica è stata chiesta dalla FIFA (l’organo che gestisce il calcio mondiale) durante il processo di revisione delle maglie perché violava i suoi regolamenti mostrando un contenuto politico.

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Né Saeta né la FIFA hanno detto qual era l’elemento contestato ma sulla maglia, già indossata in un paio di amichevoli negli Stati Uniti, c’era un richiamo alla battaglia di Vertieres del 1803 che portò all’indipendenza del paese dall’impero francese. Era già successo che la nazionale haitiana dovesse modificare le sue divise alle scorse Olimpiadi invernali, in quel caso perché raffiguravano Toussaint Louverture, l’ex schiavo che divenne l’eroe della guerra d’indipendenza di Haiti.