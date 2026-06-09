La sindaca di Foggia, la prima eletta con il “campo largo”, ha annunciato le sue dimissioni

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, del Movimento 5 Stelle, ha annunciato le sue dimissioni: aveva vinto elezioni nel 2023 ed era considerata la prima sindaca a essere stata eletta grazie al cosiddetto “campo largo”, un’alleanza fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle a cui, nel caso di Foggia, avevano partecipato anche altre liste locali di centrosinistra. Da diverso tempo c’erano tensioni all’interno della maggioranza, riguardanti soprattutto la distribuzione delle deleghe degli assessori: domenica c’era stato un grosso rimpasto nella giunta.

Episcopo ha presentato le sue dimissioni durante la seduta del consiglio comunale di lunedì 8 giugno, nella quale era presente per la maggioranza un solo consigliere, oltre a lei. Mancavano in aula i consiglieri del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e alcuni di quelli del Partito Socialista. La sindaca ha poi spiegato la decisione in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

La legge prevede che la sindaca abbia 20 giorni per ritirare le dimissioni, se lo vuole: non dovesse ripensarci il consiglio comunale sarà sciolto e verrà nominato al suo posto un commissario prefettizio, che rimarrà in carica fino alle prossime elezioni. Durante questi 20 giorni le funzioni della sindaca saranno esercitate dalla sua vice.