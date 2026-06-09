Alle comunali in Sardegna a Tempio Pausania si andrà al ballottaggio, a Sanluri ha vinto il sindaco uscente, di una lista civica

Domenica e lunedì si è tenuto il primo turno delle elezioni comunali in diversi comuni della Sardegna: i più osservati erano Tempio Pausania e Sanluri (capoluoghi di provincia della Gallura Nord-Est e del Medio Campidano), e Quartu Sant’Elena, vicino a Cagliari, terzo comune più popoloso dell’isola.

A Tempio Pausania, circa 13mila abitanti, si andrà al ballottaggio fra i candidati di due liste civiche: il sindaco uscente Giovanni Addis, che ha ottenuto il 32,8 per cento delle preferenze, e Gianna Masu, che ha preso il 24,9 per cento. Masu ha superato di poco Andrea Biancareddu, ex sindaco di cui Addis era stato vice fino al 2019.

A Sanluri, meno di 8mila abitanti, al primo turno ha vinto il sindaco uscente Alberto Urpi, con il 73 per cento dei voti ha ottenuto il terzo mandato consecutivo. Fa parte di una lista civica e in passato era stato anche consigliere regionale con una lista autonomista di centro. Ha superato l’unica altra candidata, Cinzia Fenu, di una lista civica di centrosinistra.

A Quartu Sant’Elena, 67mila abitanti, ha vinto al primo turno col 60 per cento il sindaco uscente Graziano Milia, sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e diverse liste civiche. Il candidato delle destre, l’ex assessore regionale di Fratelli d’Italia Marco Porcu, si è fermato al 34 per cento.

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