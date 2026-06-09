La modella e showgirl Belén Rodríguez è indagata per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali a Milano

La modella e showgirl argentina Belén Rodríguez è indagata per omissione di soccorso: secondo la procura di Milano, che ha avviato l’indagine sulla base di una denuncia della polizia locale, avrebbe provocato due incidenti stradali senza fermarsi. La denuncia della polizia locale per gli incidenti era già stata raccontata nei giorni scorsi, insieme ad altre vicende legate alle difficoltà e ai problemi di salute mentale che Rodríguez sta avendo da qualche tempo. A fine maggio, dopo le segnalazioni di alcuni vicini di casa che l’avevano sentita urlare e chiedere aiuto, Rodríguez era stata ricoverata al policlinico di Milano e poi dimessa perché ritenuta in buone condizioni di salute.

Il primo incidente stradale è stato in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, in centro a Milano, dove Rodríguez avrebbe urtato lo specchietto di un’auto in sosta mentre era a bordo della propria; il secondo invece in via San Marco, sempre in centro città, dove avrebbe colpito uno scooter e due veicoli in sosta, causando lievi ferite a tre persone.